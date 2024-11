Si terrà domenica 24 novembre a Cagliari la ciclopedalata “Ride for Women”, organizzata dal Rotary Club Cagliari Nord, insieme al Rotaract Golfo degli Angeli e all’Interact Sella del Diavolo, con la collaborazione del Cus Cagliari e della squadra di ciclismo Team Bike Academy. Obiettivo dell’iniziativa è puntare il dito contro la violenza di genere, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Molte le novità di questa terza edizione, a cominciare dal percorso: si partirà da Sa Duchessa (l’appuntamento è alle ore 8 di domenica 24), sede storica del Cus Cagliari, e si arriverà a Quartu Sant’Elena in via Perda Bona, sede quartese del Cus per la disciplina del triathlon. Da qui, all’arrivo dei ciclisti e delle cicliste, partirà la corsa solidale e non agonistica aperta a tutti di 5 chilometri dentro il Parco di Molentargius, guidata da Sara Paschina e il team dell’atletica.

Gli iscritti indosseranno una maglietta rappresentativa che verrà loro fornita dall’organizzazione al momento dell’iscrizione, con un contributo volontario a partire da 10 euro. Il ricavato della giornata verrà utilizzato per i progetti del club contro la violenza e a favore di associazioni che sostengono donne vittime di violenza e i loro bambini. Per questo la raccolta è aperta anche a chi non parteciperà alla ride direttamente, ma vorrà prenotare e indossare la maglietta.

«Lo sport è un mezzo estremamente efficace per veicolare messaggi e valori positivi», affermano Claudia Rabellino e Luisa Giua Marassi, rispettivamente presidente e responsabile progetti del Rotary Club Cagliari Nord. «La violenza contro le donne è una vera e propria emergenza che coinvolge sempre di più anche le nuove generazioni e il nostro club è in prima linea nel promuovere la cultura del rispetto e della legalità. Questa iniziativa si inserisce in un calendario di eventi che ci vedrà impegnati tutto il prossimo fine settimana: sabato 23 al Liceo Dettori di Cagliari con il progetto “A scuola contro la violenza di genere” e lunedì 25 con la conversazione della giornalista Susi Ronchi su un tema importante e spesso sottovalutato, quello delle molestie».

