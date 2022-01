Gol e vittoria. Non poteva esserci ritorno in campo migliore per Riana Nainggolan con la maglia del Cus Cagliari. La sorella gemella di Radja, ex centrocampista del Cagliari oggi in forza al Royal Anversa, è andata subito a segno. Nel derby di A2 femminile vinto contro l'Arzachena per 3-1, la giocatrice belga è stata tra le protagoniste dopo l'infortunio che l'ha costretta a saltare quasi tutto il girone d'andata. "Finalmente sono tornata a giocare", ha commentato Riana Nainggolan, "sono molto contenta del risultato ottenuto. Non mi sono ancora completamente ripresa, ma ho dato il massimo ed è andata bene".

Cus. Per Riana Nainggolan questa è la seconda stagione al Cus Cagliari. Era arrivata meno di un anno fa, nel febbraio del 2021, contribuendo alla salvezza delle universitarie nel campionato di A2 di calcio a 5. "In estate ho deciso di rimanere al Cus per una scelta di serenità interiore, piuttosto che concentrarmi sul lato economico", spiega la belga, "Mi sono sentita a casa e posso dire di aver fatto la scelta giusta".

Radja. Riana Nainggolan ha scelto di restare a Cagliari nonostante la lontananza dal fratello, ritornato in Belgio nella sua Anversa: "La distanza fisica non è tanto rilevante", dice la giocatrice del Cus, "siamo molto legati e le poche ore di volo non sono un ostacolo per noi. Sono già stato a trovarlo e verrà anche lui da me nel prossimo futuro. A Cagliari ho la mia famiglia, sto costruendo la mia vita e sono felice".

La stagione. La prima parte di stagione non ha sorriso particolarmente al Cus, anche se il successo di domenica con l'Arzachena ha permesso alla squadra allenata da Andrea Congiu di conquistare tre punti importanti e uscire dalla zona playout. Ora per il girone di ritorno c'è una Riana in più: "Spero di essere un valore aggiunto per la squadra", l'augurio di Nainggolan, "possiamo scalare la classifica e ottenere dei buoni risultati. Con l'attuale allenatore sto imparando ancora tanto e lo ringrazio".

© Riproduzione riservata