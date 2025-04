Durante la stagione, a domanda diretta sul suo futuro Laura Partenio aveva risposto: «Mi vedo a Olbia». E chissà che per lei all’orizzonte non ci sia la riconferma. Intanto, il capitano della Resinglass si gode il primato della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, conquistato con un finale in crescendo.

Una coda di campionato che lascia spazio al rammarico di non aver potuto lottare per qualcosa di più, ma che, al contempo, ha riservato alla squadra di Dino Guadalupi un triplete – salvezza, primo posto della pool e record di punti (41) in undici anni di cadetteria – comunque storico. E passi l’aver chiuso domenica con una sconfitta a Lecco. «Il risultato della partita conta fino a un certo punto. Abbiamo assistito a un bel turnover: Dino ha dato spazio a chi durante l’anno ha avuto meno minuti in campo, e questo mi ha resa davvero felice», interviene Partenio attraverso i canali social del club.

«Chiudiamo la stagione al primo posto della pool e dobbiamo esserne soddisfatte. Vincere 14 partite e perderne 14 significa aver mantenuto un equilibrio importante: arrivare al 50% di successi in un campionato intero non è affatto scontato», aggiunge l’ex azzurra, al secondo anno a Olbia. «Sono molto felice per le mie compagne, per lo staff e per la società. Ci siamo meritate questo piazzamento e possiamo ritenerci fortunate per il percorso che abbiamo fatto insieme».

