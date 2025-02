Tre punti nelle prime tre giornate della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, che la Resinglass Olbia ha approcciato da seconda in classifica con 26 punti e un margine di 12 sulla zona retrocessione, non è l’avvio che si aspettava Dino Guadalupi.

Dopo la sconfitta al tie-break col Castelfranco Pisa, il coach dell’Hermaea traccia un primo bilancio della post season, nella quale le galluresi hanno perso al debutto sul campo del Casalmaggiore, vinto in casa al quinto set mercoledì scorso contro Imola e perso sabato, sempre in casa e al quinto set, contro il Castelfranco Pisa dopo essere state in vantaggio 2-0. “Con tutto rispetto per l’avversario, che ci ha dato comunque una lezione di muro-difesa, il livello del nostro attacco è stato veramente basso, perché ha prodotto poco e ha sbagliato tanto, con errori che hanno incanalato una partita che avevamo messo sul binario giusto. In più, abbiamo aggiunto momenti in cui abbiamo fatto errori in altri fondamentali”, sottolinea Guadalupi.

“Nell’ultima settimana abbiamo incontrato squadre con caratteristiche molto diverse dalle nostre, e che nel nostro girone non c’erano: è bello giocare anche questo tipo di partite con avversari che compensano una mancanza dal punto di vista fisico con molta pulizia, qualità tecnica e organizzazione di gioco”, spiega il coach dell’Hermaea, il cui margine sulla zona retrocessione si è ridotto a 9 punti.

“Castelfranco Pisa veniva da un momento duro, nella consapevolezza che qui a Olbia non ci hanno vinto in tanti, ma con le pressioni di una classifica diversa dalla nostra. Per quando ci riguarda dobbiamo dare fondo alle motivazioni per imparare da queste partite e alzare il livello”, aggiunge Guadalupi. “Non dobbiamo pensare a un percorso semplice e regolare, anche perché questa pool sta dimostrando che ci sono risultati aperti su tutti i campi”.

