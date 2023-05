Il primo turno non si era giocato per il maltempo, ma stavolta è stato il Tc Porto Torres a dilagare. I turritani hanno vinto per 5-1 sui campi del Tc Sardegna di Terracina nel match valido come recupero della prima giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre.

Dopo una prima fase in equilibrio, con punto ospite grazie a Tommaso Pace (con Lorenzo D'Annibale che si ritira dopo un game) e sconfitta per Alexander Fragasso (6-4, 6-2 da Cristiano Russo), il Porto Torres ha conquistato tutti i punti in palio, grazie ai singolari vinti da Alessandro Procopio (6-4, 2-6, 6-1 su Giulio Vittorini) e al danese Johannes Ingildsen (6-0, 6-3 sul romeno Nini Dica) e ai doppi, con Ingildsen/Pace (Dica e Vittorini si ritirano sotto 4-0) ed Enrico Proli/Antonio Zucca (6-1, 6-0 su Russo e Angelo Di Micco).

© Riproduzione riservata