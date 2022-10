Una stagione in costante crescita, coronata ieri dal record sardo di categoria e dall’ottavo posto ai campionati italiani Under 18 sui 10 km di marcia a Grottamare. Valentina Pedditzi, portacolori della squadra Il sogno delle Giovani Promesse di Maracalagonis, si è resa protagonista di una prova maiuscola che le ha consentito di migliorare grazie al crono di 54’22’’, dopo sette anni, il record regionale Allieve siglato da Chiara Pusceddu dell’Atletica Selargius con il tempo di 55’07’’.

Cinque giri in programma da 2 km, buone condizioni climatiche, temperatura tiepida: l’atleta di Arturo Zullo è in grado di gestirsi, impostando una gara decisa ma al contempo ragionata che le consente di risparmiare energie preziose nel finale. Parte a un ritmo di 5’07’’ a chilometro in un primo giro tirato da parte di tutte le atlete, poi si assesta su un passo da 5’30’’, marciando composta e in controllo della sua azione. Gli ultimi 2 km progredisce nettamente, centrando una top ten che fa ben sperare in vista del 2023. La Pedditzi, infatti, è ancora al primo anno di categoria e tra le 2006 si è piazzata quarta.

“Siamo davvero felici, volevamo fare il record sardo Allieve e questo è un primo passo importante’’, il commento del tecnico Arturo Zullo. “Valentina è cresciuta tanto quest’anno e può migliorarsi ancora molto. Il prossimo anno sarà secondo anno Allieva e cercheremo di ritagliarci il nostro spazio a livello nazionale’’. Un obiettivo ambizioso, da raggiungere a suon di chilometri, esercizi e una immancabile dose di entusiasmo.

© Riproduzione riservata