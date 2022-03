Ufficializzate le date dei recuperi dell’ultima giornata della regular season del girone A della A2 femminile di volley, che coinvolgono Ravenna e Marsala, antagoniste dell’Hermaea Olbia in chiave playoff che in classifica seguono a -2 e a -3.

Altino Volley-Ravenna si giocherà domenica 13 marzo, mentre tre giorni dopo, ovvero mercoledì 16, sarà la volta di Omag Marignano-Sigel Marsala: le gare, in programma da calendario domenica scorsa, erano state rinviate per positività al Covid di alcune giocatrici delle squadre interessate.

Qualora romagnole e siciliane dovessero agganciare le galluresi, al momento seste con 33 punti, le scalzerebbero dalla Top 7 che vale la zona promozione condannandole alla poule salvezza per via degli scontri diretti, in cui sono in vantaggio. Ma basterebbe che una delle due perdesse per garantire all’Hermaea i playoff.

Difficile che Ravenna non batta il fanalino di coda Altino, ultimo con zero punti: a questo punto, le speranze della squadra di Dino Guadalupi sono legate alla sfida di mercoledì prossimo tra Marsala e un Marignano quarta forza del torneo che può ancora ambire a migliorare la sua posizione in vista della post season.

Fissate le date dei recuperi, i playoff potrebbero iniziare, secondo indiscrezioni, domenica 20 marzo.

© Riproduzione riservata