Ufficializzate le modifiche al progetto iniziale della 19ª edizione del Rally Italia Sardegna reso noto lo scorso febbraio. Il Ris 2022, organizzato dall’Automobile Club d’Italia con la collaborazione della Regione Sardegna, si correrà dal 2 al 5 giugno e sarà valido come quinta prova del Mondiale Rally Wrc, con 21 speciali in totale.

Il percorso. Dopo l’edizione 2021 basata a Olbia, il Rally Mondiale ritornerà ad Alghero, che oltre al parco assistenza nella zona del lungomare, ospiterà anche il nuovo shakedown del giovedì, lungo 3,48 km, che sostituirà quello di Olmedo. In serata si farà rotta su Olbia, dove si correrà la prima speciale di apertura “Cabu Abbas” e da dove, il venerdì mattina, si partirà per effettuare i due passaggi sulle prove Terranova e Monti di Alà-Buddusò. Dopo il check al parco assistenza di Alghero, spazio alle doppie tornate su Osilo-Tergu e Sedini-Castelsardo, inizialmente previste di sabato e invece anticipate al venerdì.

Sabato altre 4 speciali da ripetere due volte: Tempio Pausania, Erula-Tula, Coiluna-Loelle e l’amatissima Monte Lerno-Pattada, celebre per il Micky’s Jump. Dopo le prime quattro prove non ci sarà il ritorno in assistenza ma solo una tyre fitting zone a Buddusò.

Nella giornata di domenica il gran finale prevede i doppi passaggi sulla Cala Flumini e sulla Sassari-Argentiera, che nel secondo avrà il valore di Power Stage.

Eventi collaterali. L’edizione 2022 sarà speciale anche perché si festeggeranno il 50º compleanno del Mondiale rally, il 60º della Costa Smeralda e il 150º della Pirelli. Sul lungomare algherese prenderanno forma il Villaggio Sardegna e quello della Coldiretti, e il pubblico potrà di nuovo godere dei pacchetti Ris Experience e delle convenzioni navali con la Grimaldi.

