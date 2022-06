La giornata del venerdì del Rally Italia Sardegna 2022, 5º round del Mondiale Wrc organizzato dall'Aci con la partnership della Regione Sardegna, si è chiusa in anticipo, con l’annullamento dei secondi passaggi sulle speciali Tergu-Osilo e Sedini-Castelsardo, ottava e nona delle 21 prove in programma.

Nel primo caso, le operazioni di spegnimento e rimozione della Hyundai i20 Rally 5 dei francesi Battut-Gressens, incolumi dopo il principio di incendio sulla propria vettura, sommato all’intervento dei sanitari per soccorrere una spettatrice infortunatasi per ragioni non legate alla gara, hanno portato a un ritardo che non ha reso possibile lo svolgimento del secondo passaggio. L’ultima prova di giornata, la Sedini-Castelsardo 2, invece, è stata annullata dal direttore di gara per eccessivi movimenti del pubblico lungo la prova e problemi alle trasmissioni radio.

Per le Rally 1, valida la classifica dopo la prova speciale sette, per tutti gli altri dopo la speciale sei. Al momento guida l’assoluta il finlandese della Toyota, Lappi, con 0”7 di vantaggio sull’estone della Hyundai Tänak.

Primi degli italiani Romagna-Addondi. Tra i sardi, Stefano Pudda, navigatore di Biolghini, è al 41º posto. Marrone-Fresu al 45º, davanti a Tali-Caldart. Rottura alla cinghia servizi per i fratelli Spanu, che potrebbero rientrare domani.

In programma 8 speciali impegnative e senza assistenza. Si comincia con Tempio Pausania (12,03 km, ore 7.46 e 10.31) ed Erula-Tula (15,27 km, ore 8.46 e 11.31), poi i due giri su Coiluna-Loelle (21,6 km, ore 13.38 e 16.08) e Monte Lerno di Pattada (17,01 km, ore 14.46 e 17.16).

Classifica

1) Lappi-Ferm (Toyota Yaris Gr R1) in 1.10’41”

2) Tänak-Jarveola (Hyundai i20 R1) a 0”7

3) Loubet-Landais (Ford Puma R1) a 15”1

4) Breen-Nagle (Ford Puma R1) a 15”5

5) Sordo-Carrera (Hyundai i20 R1) a 16”1

