Al via la 19ª edizione del Rally Italia Sardegna, 5ª prova del mondiale Wrc che si correrà da oggi a domenica 5 giugno con quartier generale e parco assistenza ad Alghero e partenza da Olbia, alle 18.08 di oggi, con la prova spettacolo d’apertura cittadina.

Oggi. A Olbia nel pomeriggio si aprirà la gara con la prima prova cronometrata, la Speciale Cabu Abbas (3,23 km), che prevede partenza (lungomare Escrivà de Balaguer) e arrivo (via Oglio) su aslfalto e una spettacolare parte centrale su sterrato, con salti e derapate, alle spalle dell’Hotel Hilton. Per il pubblico, che si prevede molto numeroso, ampio parcheggio in via Libia.

Il programma. Le 60 auto in gara trascorreranno la notte nel parco chiuso davanti al Municipio di Olbia, da cui domani partiranno per la lunga giornata, che la mattina prevede i doppi passaggi su Terranova (14,19 km, via 7.01 e 9.46) e Monti di Alà-Buddusò (24,7 km, via 8.01 e 10.46) e il pomeriggio, dopo l’assistenza ad Alghero, quelli su Osilo-Tergu (14,63 km, via 15.18 e 17.48) e Sedini-Castelsardo (13,26 km, via 16.01 e 18.31).

Sabato 8 speciali senza assistenza. Si partirà con Tempio Pausania (12,03 km, ore 7.46 e 10.31) ed Erula-Tula (15,27 km, ore 8.46 e 11.31), poi il cambio gomme a Buddusò e rotta verso la prova Coiluna-Loelle (21,6 km, ore 13.38 e 16.08) e Monte Lerno di Pattada (17,01 km, ore 14.46 e 17.16). Domenica si chiuderà con Cala Flumini (12,55 km, ore 8.10 e 11) e Sassari-Argentiera (7,10 km, ore 9.08 e 12.18), che nel secondo passaggio varrà come Power Stage.

I protagonisti. In gara, tra i 60 al via, i piloti ufficiali Hyundai (Neuville, Tänak e Sordo), Toyota (Rovampera, Evans, Lappi e Katsuta) e Ford (Greensmith, Fourmaux, Breen e Loubet). Cinque gli equipaggi interamente sardi: Marrone-Fresu, Spanu-Spanu, Vacca-Fois, Fosci-Tendas, Mara-Veronica Cottu, una delle due donne in gara. L’altra, Cristina Caldart, naviga Tali, pilota di Arzachena. Due i “naviga” sardi, Paolo Cottu, padre di Veronica, in gara con Messori, e Stefano Pudda, alle note di Biolghini.

Rally degli Abetoni. Intanto, al Rally degli Abetoni, vittoria di classe nella Rs1600 e bottino pieno in Crz Toscana per Pietro Lilliu e Alberto Sirigu (Citroën c2).

