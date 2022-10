Auro Siddi e Giuseppe Maccioni della Porto Cervo Racing hanno vinto il 27º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara davanti al pilota algherese dell’Autoservice Sport, Sergio Farris, navigato da Giovanni Figoni. Terza posizione per altri due alfieri gialloblù, Stefano Marrone e Francesco Fresu.

La gara, organizzata dall’Aci Sassari col supporto dell’Assessorato Regionale allo Sport e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, si era aperta ieri a Castelsardo e, dopo i doppi passaggi sulle speciali di Osilo e San Lorenzo, l’equipaggio Siddi-Maccioni era già al comando con tre prove vinte, mentre l’ultima era andata a Pisano-Turchi, che oggi ad Alghero hanno chiuso quarti assoluti e primi tra le due ruote motrici.

Siddi e Maccioni hanno conservato il primato per tutta la giornata di oggi grazie anche ai successi ottenuti al secondo passaggio sulle prove La Pedrera e Canaglia, che in mattinata, nella prima tornata, erano invece state vinte rispettivamente da Farris-Figoni e Leoni-Pudda (out mentre era 2º nella 7ª prova). Ritiri anche per Diomedi-Pirisinu, Musselli-Mele e Gessa-Pusceddu.

Nel Rally Storico, vittoria di Fabrizio Colombi e Stefano Achenza su Bmw M3, davanti a Enrico Pes di San Vittorio e Nicola Romano (Peugeot 205 rallye) e Di Lauro-Nuvoli (Ford Sierra Cosworth 4x4). Nella Regolarità Sport successo di Volpi-Mei (Autobianchi A112 Abarth) davanti a Ruiu-Canu (Alfa Romeo 33 QV) e Perugia-Ghetti (A112 Abarth).

Classifica Rally Moderno: 1) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia) in 32'49.6; 2) Farris-Figoni (Skoda Fabia) a 34.0; 3) Marrone-Fresu (Peugeot 208) a 52.1; 4) Pisano-Turchi (Renault Clio) a 1'02.0; 5) Vanni-Murranca (Skoda Fabia) a 1'09.7; 6) Ghisu-Demontis (Ford Fiesta) a 1'15.4; 7) Tarantino-Fraschia (Mitsubishi Evo IX) a 2'18.0; 8) Mura-Mocci (Peugeot 208) a 2'56.0; 9) Farci-Fois Francesco (Skoda Fabia) a 3'04.5; 10) Contini-Zara (Peugeot 208) a 3'11.8.

