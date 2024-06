La 29esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, in programma sabato 29 e domenica 30 giugno, ha già registrato oltre sessanta adesioni da tutta la Sardegna e dalla Penisola, con diversi nomi di spicco del panorama nazionale. Ma i numeri sono destinati a salire ancora: la chiusura delle iscrizioni al Rally moderno, inizialmente in programma alle 24 di mercoledì 19, è stata prorogata alle 24 di lunedì 24 giugno, come già previsto per il Rally storico. La decisione è stata dettata dal bisogno di consentire a tutti i licenziati e all’organizzazione di svolgere le normali operazioni di protocollazione delle iscrizioni che, nei giorni scorsi, erano state rallentate da un blocco di oltre 48 ore dell’area riservata Aci Sport.

Lunedì sarà anche il giorno in cui la manifestazione verrà presentata alla stampa e alle autorità nella conferenza in programma alle ore 11 nel Centro Martini Racing di Sassari, in Via Predda Niedda 6.

Al termine della conferenza stampa, il Centro Martini Racing ospiterà anche la presentazione del libro di Carlo Tomassetti “Anche questo è rally. Racconti dal sedile di destra”, e l’aperitivo offerto ai presenti dagli organizzatori e dal partner Cantine Santa Maria La Palma.

© Riproduzione riservata