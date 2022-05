Fine settimana da ricordare per Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, freschi vincitori del 37º Rally Valdinievole e Montalbano, corso in provincia di Pistoia. L’equipaggio campione regionale in carica ha dominato la gara, che prevedeva due prove da ripetere tre volte, ed è rimasto in testa alla generale fin dalla prima speciale chiudendo al comando dopo aver trionfato in 5 prove su 6.

Gessa-Pusceddu, su Renault Clio, hanno completato il rally 25’27”6 e vinto con un margine di 4”8 su Di Giovanni-Colapietro (Renault Clio), secondi davanti a Nesti-Grilli. (Renault Clio). Ventesimo un altro equipaggio del Sardegna Racing Team, Bucciarelli-Silvaggi (Renault Clio Williams), 24º Franco Canalis, portacolori dell’Autoservice Sport navigato da Michael Salotti (Renault Clio) e 38º Roma-Marini (Renault Clio). Al 35º posto, invece, i gialloblù Cocco-Alicervi (Renault Clio Williams), al 54º i portacolori della Porto Cervo Racing Moricci-Garavaldi, al 57º Fois-Sirigu (Mini Cooper Rs) e al 69º Catgiu-Achenza (Citroën C2).

TARGA FLORIO - In provincia di Palermo, invece, ottima prestazione di Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc), che tra le storiche della Targa Florio hanno bissato il 4º posto assoluto centrato al Rally Internazionale Storico Costa Smeralda. Un risultato ancora più prezioso viste le difficili condizioni meteo, che hanno reso ancora più scivoloso l’asfalto palermitano.

ESTERO - Trasferta iberica deludente e sfortunata, invece per il navigatore dell’Autoservice Sport Francesco Fresu, impegnato alle note di Paolo Diana. Nel primo giro dello shakedown del Rallye Festival Hoznayo, però, la rottura del motore della Fiat 131 ha costretto al ritiro l’unico equipaggio italiano in gara, che nell’affollato rally spagnolo ha fatto anche da ambasciatore al Rally del Vermentino.

Soddisfazione, invece, per il navigatore della Porto Cervo Racing Fabio Salis, che ha completato il Baja Oeste do Portugal, corso con Davide Catania su un Bombardier Canem X3 Xrs. La gara prevedeva due impegnative speciali di 160 e 144 chilometri.

