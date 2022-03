Alla prima prova del Campionato Italiano Rally Cross Aci Sport, corsa tra ieri e oggi alla Ittiri Arena, exploit del sardo Valentino Ledda nella categoria Kart Cross. Il pilota dell’Autoservice Sport è salito sul secondo gradino del podio, alle spalle solo dell’esperto Marcello Galli. Terzo un altro specialista, Riccardo Canzian. Nella categoria Stc, successo di Arianna Corallo (Opel Astra), altra portacolori della scuderia gialloblù, che ha preceduto Pier Paolo Caputo (Peugeot 205). Nella Super Car, invece, trionfo di Gian Maria Gabbiani (Skoda Fabia R5), che ha preceduto Fabio Mezzatesta e Rosario Corallo.

Nella Atipica Sperimentale, organizzata in abbinamento alla gara Triocolore, a distinguersi è stato ancora Valentino Ledda, primo nella Kart Cross davanti a Quirico Fundoni e Gianfranco Beccu. Nella Open, invece, Salvatore Sanna ha preceduto Alessandro Schirru.

RALLY - Intanto, in Toscana, si è aperto il Campionato Italiano Rally Terra Aci Sport. Al 13º Rally della Val d’Orcia, nel senese, i più veloci sono stati Andreucci-Briani (Skoda Fabia Evo in 52’34”7), ma al 12º del Cirt e al 15º posto assoluto, di gruppo e classe spicca l’ottimo risultato dell’equipaggio formato da Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Peugeot 208 a 4’17”6), primi dei sardi. Al 14º Cirt e 17º assoluto, 16º di gruppo e classe, Ivan Pisciottu e Gianfranco Tali (Skoda Fabia Evo a 4’48”6). Al 20º assoluto la navigatrice sarda Valentina Boi, alle note di Fabrizio Martinis (Peugeot 208 Rally 4 a 6’), al 16º del Tricolore e al 23º assoluto, 1º di gruppo e classe in Rc3n Rally 3 (2000a/1600t), Nicola Tali, navigato da Marco Mirabella (Ford Fiesta a 6’50”3).

Sfortunati, invece, gli altri equipaggi isolani. Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) out nella terza Speciale, così come Fabrizio Piccinnu e Giovanni Figoni (Citroën Saxò Vst). Si sono ritirati nella sesta prova, invece, Moreno Fosci e Sandro Sanesi (Peugeot 208).

Infine nel Lazio, al 1º Rally Day Valle della Guardia, terzo posto assoluto, di gruppo e classe per Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Clio S1600), che hanno chiuso a 9”2 dai vincitori, Trotta-Germani, e a 1”5 dai secondi, Gravante-Lepore.

