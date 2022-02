Il 5º Rally Costa Smeralda Storico, seconda prova griffata Martini del Campionato Italiano, sarà abbinato al Martini Rally Vintage, grande novità del 2022 ideata dall’Automobile Club Sassari.

L’appuntamento. Al Rally Vintage, presentato lo scorso weekend a Vicenza in occasione del blasonato Rally Meeting, potranno partecipare le vetture da competizione in livrea Martini Racing, che si cimenteranno in uno spettacolare percorso che toccherà tutte le località che hanno fatto la storia del rally smeraldino. Partenza nel pomeriggio di venerdì 8 aprile dal Molo Vecchio di Porto Cervo, poi il passaggio sulla celebre speciale dell’Insuledda, Santa Teresa di Gallura, Santa Reparata, la litoranea per Aglientu, Crisciuleddu, Luogosanto e San Pantaleo. Il sabato tappe a Loiri, Monti, Golfo Aranci, San Pantaleo, Cugnana e Porto Cervo. L’evento, che coniugherà sport, enogastronomia e turismo, è impreziosito dalla collaborazione con la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, che metterà a disposizione alcune vetture della collezione.

Uno sguardo al passato. “È un’iniziativa voluta per riportare sempre più la memoria al Rally Costa Smeralda dello scorso millennio, quando il brand Martini era una presenza fondamentale”, ha sottolineato il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio. “Di recente abbiamo anche chiuso un accordo con Sparco che sarà uno dei partner dell’evento. Al recente Rally Meeting che si è svolto a Vicenza con la regia del due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, grazie all’ospitalità nello stand della Regione Sardegna abbiamo potuto dare una grande visibilità alla manifestazione riscontrando un notevole successo da parte del pubblico e delle autorità intervenute”.

L’iniziativa. Sara Safe Factor - Intanto domani, a Sassari, l’Automobile Club turritano sarà partner dell’evento di educazione stradale e guida sicura che si svolgerà al Convitto Nazionale “Canopoleno” alla presenza del pluripremiato pilota automobilistico Andrea Montermini.

