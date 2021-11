Rallenta la Ferrini, ma il Taloro non ne approfitta, immutate le prime posizioni di Eccellenza.

Eccellenza. La Ferrini impatta contro un ottimo Arbus (1-1) e rallenta la sua corsa in vetta alla classifica, non riesce ad approfittarne il Taloro che ha invece perso il casa contro il Castiadas nell’anticipo di ieri (2-3). Pareggio anche tra Ilva e Sant’Elena (1-1), mentre si riaffaccia nella parte alta della classifica la Nuorese che rifila un perentorio 3-0 al Li Punti. Secca vittoria anche per l’Ossese sull’Idolo (3-0).

Promozione A. Prosegue la marcia trionfale della Monteponi che incamera l’ottava vittoria di fila, unica squadra a punteggio pieno in tutta la Promozione: alla capolista basta una rete per liquidare la pratica Selargius. All’inseguimento ancora il Villasimius che vince in casa del Villamassargia (1-3) e L’Orrolese che batte il La Palma (2-0).

Promozione B. Macomerese di misura sul Seulo in trasferta (1-2) per legittimare la testa della classifica. La capolista sente però il fiato dell’Arborea e Bonorva sul collo: l’Arborea ha sconfitto la Bittese (1-2 a Bitti), il Bonorva ha invece vinto la sfida contro il Sadali. Pareggio tra Tharros e Tonara (1-1) mentre il Tortolì vinceva la sfida contro il Fonni con un rocambolesco 3-2.

Promozione C. Il Tempio agguanta l’Usinese in vetta alla classifica, vincendo la sfida contro l’Oschirese (2-1) approfitta infatti del passo falso dell’Usinese in casa dello Stintino (3-2) e la raggiunge a quota 22. Rallenta la rincorsa invece il Calangianus che si ferma sul 4-4 in casa del Siniscola.

