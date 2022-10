La consacrazione di un percorso sportivo di oltre vent’anni. Raimonda Nieddu, fondista di Alà dei Sardi, ha trascinato il G.S. Lammari alla conquista del titolo italiano a squadre Assoluto di corsa, terminato oggi con la mezza maratona di Pisa, al termine di tre prove dove l’allieva di Ferdinando Vicari è stata in grado di crescere a livello di condizione, arrivando all’appuntamento principale con la forma sperata. La sua squadra si è imposta con 463 punti davanti al team Caivano Runners secondo in 432 punti.

Proprio oggi, a Pisa, la Nieddu ha siglato il suo personale stagionale sulla mezza in 1h18’03’’, classificandosi al diciottesimo posto individuale ottenendo punti preziosi che hanno consentito al suo gruppo di colmare i 22 punti di svantaggio dalle dirette avversarie.

Per Nieddu un campionato di società in netta progressione, cominciato il 24 aprile con il nono posto sui 10000 in pista a Lucca, dove giunse nona in 38’22’’49, proseguito con il diciannovesimo posto ai Tricolori su strada dei 10 km, con il tempo di 35’40’’ a Castelfranco Veneto, e la prova conclusiva di stamane.

L’obiettivo adesso è l’esordio in maratona. “Questa è stata una stagione complessa, ho avuto due volte il Covid e un infortunio al ginocchio’’, le sue parole, “ma l’obiettivo principale è stato raggiunto. Adesso aumenterò ulteriormente i chilometri, in vista del debutto in maratona entro la fine dell’anno’’.

