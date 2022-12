Il GeoPalace non tradisce la fama di fortino dell’Hermaea Olbia. E anche la Lpm Bam Mondovì paga pegno, sconfitta in rimonta al tie-break alla 9ª giornata del campionato di A2 femminile di volley.

«È stata una partita molto bella dal punto di vista tattico, meno dal punto di vista tecnico, ma siamo felici di aver ottenuto il risultato contro una squadra così forte ed equilibrata, peraltro dopo una fase del terzo set in cui le cose sembravano compromesse», spiega il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi dopo il 3-2 di ieri. «Abbiamo lavorato bene su alcuni obiettivi del muro difesa, il che ci ha permesso di affrontare momenti di scarsa brillantezza in attacco: in ogni caso, la gestione della lucidità è una cosa su cui dobbiamo lavorare ancora», aggiunge. «Si sono comunque visti progressi in diversi aspetti del gioco, e quando si è trattato di chiuderla abbiamo saputo mettere in difficoltà un avversario di qualità: ripartiamo da qui per sistemare le cose che non sono andate bene, consapevoli che possiamo fare ancora meglio».

Intanto, i 2 punti colti contro Mondovì consentono alle galluresi di salire a quota 13 in classifica, di portarsi a una lunghezza dalla zona playoff e di guardare alla prossima sfida in casa del Montale, terzultimo della classe, con fiducia. A caccia, l’Hermaea, della prima vittoria in trasferta.

© Riproduzione riservata