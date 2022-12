Alla Lpm Bam Mondovì non bastano i 26 punti della top player Decortes per avere ragione dell’Hermaea Olbia nella sfida della nona giornata del campionato di A2 femminile di volley.

La squadra di Dino Guadalupi sfodera una prestazione di gran carattere aggiudicandosi il match del GeoPalace in rimonta al tie-break, tornando al successo dopo due sconfitte e conquistando 2 punti classifica molto importanti. Regge l’inviolabilità del palazzetto di casa, nel quale va in scena lo spettacolo delle galluresi. Perso il primo set 19-25, l’Hermaea fa suo il secondo ai vantaggi 27-25. Mondovì reagisce bene, vincendo il terzo gioco col punteggio di 25-13 e portandosi sul 2-1, ma nel quarto, dopo aver annullato due match point, sono le olbiesi a imporsi, di nuovo ai vantaggi, 26-24, trascinando l’incontro al tie-break.

Un quinto set che l’Hermaea non deve fare altro che vincere, come fa, trascinata dalla straripante Miilen che si procura il primo match ball e lo trasforma per il 15-10 che chiude il discorso a favore delle biancoblù. Bene la schiacciatrice estone con 16 punti realizzati; meglio di lei solo Schirò e Bulaich, con 18 e 17 palloni messi a terra.

© Riproduzione riservata