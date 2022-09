Le indiscrezioni cominciano a diventare prime conferme nei tornei regionali di basket. A fine luglio scadevano le iscrizioni ai principali campionati regionali e da qualche ora la federbasket regionale ha reso nota la composizione della prossima serie D regionale.

Grande partecipazione. Nella scorsa stagione erano 11 le compagini al via; quest’anno, invece, salgono a 15. Un incremento importante, segnale positivo per il movimento. Ecco l’elenco delle partecipanti stilato dalla FIP: Astro, San Salvatore Selargius, Genneruxi, Santa Croce Olbia, Carloforte, San Sperate, Assemini, Su Planu, Coral 93 Alghero, Dinamo 2000, Carbonia, CMB Alghero, Oristano Basket, Sennori, Masters Sassari.

Le conferme. Rispetto a 12 mesi fa non saranno al via Elmas (promossa in C Silver) e Azzurra Oristano (non si è iscritta), ma confermano tutte le altre. A partire dalla finalista playoff Carbonia, passando per San Salvatore Selargius, che ripartirà dalla nuova guida tecnica, Fabrizio Asunis, Sennori, che ha confermato l’ossatura della scorsa stagione, San Sperate, in continuità con quanto di bene fatto nel torneo 2021/2022, Astro, Genneruxi (conferma per coach Nicola Massa), Assemini e Oristano Basket, reduce da una campagna di rafforzamento imponente.

Le novità. Affrontano, come da pronostico, il nuovo campionato, le vincitrici della scorsa Promozione Carloforte e Masters Sassari, confermando in gran parte la squadra che ha ottenuto la vittoria e con l’obiettivo di inserire qualche giovane. Al via anche Santa Croce Olbia (già grande protagonista nei massimi campionati regionali gli anni scorsi), Su Planu, Dinamo 2000 (gruppo solido rinforzato dall’innesto di Manuel Vanuzzo), e CMB Alghero.

Inizio. Secondo quelle che sono le indicazioni federali manca meno di un mese per la prima palla a due. La data indicata per la prima giornata, infatti, è il weekend del prossimo 2 ottobre. Ancora non è chiaro se il campionato sarà a girone unico o diviso in 2 gironi (Nord e Sud). Partito il conto alla rovescia, nelle prossime settimane verranno svelati anche composizione, formula e calendari ufficiali.

