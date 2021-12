E’ stata una grande festa della danza, il Trofeo Liberty 2021, domenica al palazzetto dello sport di Cagliari. Secondo appuntamento della stagione sportiva Msp, ha visto cimentarsi circa 400 ballerini, in rappresentanza di una ventina di società di tutta la Sardegna.

Ballerini di tutte le età. In pista, piccoli danzatori al debutto ma anche atleti e coppie veterane, che hanno superato i 70 anni ma conservano intatte la grinta e la passione per la danza, in ogni sua forma.

Durante la giornata infatti le gare hanno spaziato dalle discipline classiche di coppia alle danze artistiche e coreografiche ballate in gruppo, passando attraverso le specialità latino americane in individuale o duo. Il tutto, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il contenimento della pandemia di Covid.

Il ritorno al Palasport. “Siamo felici di aver ripreso con le competizioni in presenza e di essere ritornati al Palasport di Cagliari dopo due anni di assenza”, il commento di Damaso Petroni, responsabile regionale e coordinatore nazionale Msp Italia della danza sportiva. Tra i nomi di spicco in gara, Matteo Cossu e Anna Scintu (Latin Mood Selargius), coppia che la settimana scorsa si è classificata in quarta posizione al campionato del mondo di danze latino americane.

