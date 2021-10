Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. E’ quanto raccolto dalle squadre sarde nella terza giornata del campionato di Serie D (girone G). Il primo successo per l’Atletico Uri nella categoria arriva in trasferta, sul campo del fanalino di coda Vis Artena. Sono anche i primi tre punti per gli uomini di Massimiliano Paba. Il Muravera si conferma insuperabile davanti al pubblico di casa aggiudicandosi il derby contro il Lanusei, che inciampa dopo due pareggi. Non delude l’Arzachena di Marco Nappi che si conferma regina delle isolane occupando il secondo posto in compagnia dell’Aprilia, a due lunghezze dalla capolista Giugliano (unica formazione a punteggio pieno). Si è sbloccata anche la Torres, con un largo 4-0 sul Cassino.

Carbonia choc. Boccone molto amaro da digerire per il Carbonia. La squadra di David Suazo aveva pregustato il primo successo stagionale chiudendo il primo tempo con ben tre reti di vantaggio. La ripresa è stata da incubo. Il Formia è riuscito a pareggiare.

Buon Latte Dolce. Un punto prezioso l’ha conquistato il Latte Dolce sul campo del Gladiator. Soddisfatto il presidente Roberto Fresu. “Pareggio meritato ottenuto su un campo molto difficile dove sarà davvero difficile vincere per tutti”, dice. “La squadra mi è piaciuta. Ha mostrato il carattere giusto per uscire dal terreno di gioco con un risultato positivo”.

