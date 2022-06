Si sono disputati domenica i match d'andata dei playoff e playout dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 di tennis a squadre maschile e femminile. Quattro le compagini sarde in campo, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Nei playout di B1 maschile, pareggio esterno per il Tc Terranova, 3-3 sui campi del Tc Padova, con punti olbiesi centrati in singolare da Geronimo Espin Busleiman e Matteo Masala, e in doppio dallo stesso Masala con Giuseppe La Vela.

Altro pareggio per 3-3 per una squadra isolana: è la Torres Tennis, che nei playoff di B2 maschile ha impattato in casa del Tc Sale. I sassaresi sono rimasti agganciati agli alessandrini grazie alle vittorie di Giulio Torroni e Andrea Cherchi in singolare e al doppio Torroni/Baptiste Crepatte.

Vince nettamente il Tc Porto Torres, 5-1 in casa contro il Tc Napoli nei playout di B2 maschile: punti turritani con i singolaristi Tommaso Pace, Uladzislau Zhuk e Antonio Zucca, e ai doppi Zucca/Enrico Proli e Pace/Alessandro Procopio.

Sconfitta 3-1 per la Torres sui campi del Ct Parabiago: 3-1 nell'andata dei playoff di B2, con l'unico punto sassarese conquistato in singolare da Miriam Bianca Bulgaru.

I match di ritorno sono in programma domenica 3 luglio. Nello stesso giorno, inizierà l'avventura negli spareggi di una quinta squadra sarda, il Tc Cagliari che, nei playoff di B1 femminile, affronterà lo Sport Club Nuova Casale (andata a Casale Monferrato e ritorno, il 10 luglio, a Monte Urpinu).

© Riproduzione riservata