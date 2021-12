Con tre vittorie, il Quattro Mori Cagliari prosegue il cammino nella Europe Cup femminile. A Linares, in Spagna, le ragazze allenate da Mattia Contu hanno concluso al primo posto il girone A e si qualificano ai quarti di finale.

Per la prima volta nella stagione Marcozzi e Norbello festeggiano insieme con le vittorie su Castelgoffredo e Sant’Espedito. Clamorosa rimonta e pareggio finale del Norbello nel torneo femminile, mentre il derby di A2 è della Marcozzi che batte il TT Sassari.

Europe Cup. La prima vittima del Quattro Mori è stata la formazione ceka del Moravsky Krumlov, battuta 3-1. Partenza sprint di Dragoman e Plaian, poi la sconfitta di Ferciug. Dragoman vede la fine, ma avanti di due set perde con la russa Chernyavskaya, e costringe Plaian a tornare in campo e strapazzare in tre set Andriyanova.

Sabato il capolavoro con le spagnole del Linares, battute 3-1. La tailandese Paranang, numero 90 del mondo, perde in tre set prima con Plaian e nell’ultima partita con Dragoman. Quest’ultima aveva in precedenza battuto Istrate al quinto (6-0 dopo tre set ai vantaggi). Oggi la vittoria decisiva per 3-2 con il Girbau Vic, altra formazione spagnola. Punto iniziale di Dragoman, decide la doppietta di Plaian, che chiude il girone imbattuta.

A1 Maschile. Si interrompe dopo cinque sconfitte la serie nera del Norbello. Battendo il Sant’Espedito 4-2 aggancia in fondo alla classifica la stessa formazione napoletana e accorcia le distanze da Reggio Emilia e Prato. Una vittoria sofferta con due partite vinte al quinto set, la prima di Diogo Carvalho con lo svedese Trann. Vellucci perde con Palmier, Benito Rodriguez supera Loso in quattro set due dei quali risolti ai vantaggi. Perde ancora Vellucci, e sul 2-2 è tutto nelle mani della coppia iberica. Diogo Carvalho batte in quattro set Loso e Benito Rodriguez trova un’inattesa resistenza di Palmieri che cede solo al quinto set.

La Marcozzi consolida il terzo posto con la vittoria per 4-1 sul Castelgoffredo. Inizio in salita con la sconfitta di Giovannetti con Tiago Monteiro, numero 91 nelle classifiche mondiali. I cagliaritani accendono la luce e il Castelgoffredo scompare, nei successivi quattro incontri racimolerà un solo set. La parte del leone è del russo Ivonin che batte agevolmente Bressan, poi in quattro set supera anche Thiago Monteiro. Campos non fatica con Baciocchi, l’ex della Marcozzi perde anche l’ultimo e decisivo match battuto dallo scatenato Giovannetti.

A1 Femminile. Ha rischiato grosso il Norbello, contro il Cortemaggiore. E’ finita 3-3 ma è stato sotto 3-0 e per rimontare ha dovuto fare gli straordinari con due vittorie al quinto set. Inizio da incubo per il Norbello, poi il cambio di marcia. Sullo 0-3 Kukulkova perde il primo set con Barani e con pazienza costruisce la rimonta e vince al quinto. Giulia Cavalli resiste a Sabitova e vince in tre set, due dei quali al fotofinsih.

Nagy si fa rimontare due set da Malinina, ma risolve al fotofinish completando la rimonta.

A2 Maschile. Derby alla Marcozzi, che supera il TT Sassari 4-2. Decisive le doppiette di Kuznetsov e Kazeem. I sassaresi restano in partita sino al 2-2 grazie a Poma e Morato. Il rush finale ha premiato la formazione cagliaritana con due vittorie in rimonta al quarto set.

