Quattro Mori Tennis Team A a punteggio pieno. Dopo due giornate (e in attesa del recupero tra Tc Cagliari A e Tc Su Planu A, in programma sabato), è questa l'unica squadra con altrettante vittorie nella Prima Serie maschile del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre maschile. I Quattro Mori hanno battuto 2-1 la Torres Tennis. Prima vittoria stagionale per il Tc Moneta 2021, che ha superato 3-0 il Tc Terranova, grazie alle vittorie di Gino Asara (6-0, 6-1 a Davide Vargiu), di Andrea Calcagno (6-0, 6-2 a Jacopo Giangrande) e del doppio Calcagno/Sebastiano Asara (6-4, 6-4 su Andrea Mendola/Simone Vargiu).

Prima Serie femminile. Dopo una prima giornata completamente rinviata per pioggia, stavolta si è giocato. Il Ct Decimomannu sbanca per 3-0 i campi del Tc Trexenta; stesso risultato in casa per la Torres sul Tc Cagliari B. Doppio decisivo nella sfida vinta 2-1 dal Tc Cagliari A sul Quattro Mori, con Sara Festa che, battendo 6-1, 6-2 Alessandra Virdis, ha pareggiato i conti dopo la vittoria di Patrizia Mirtillo per 7-5, 6-4 su Francesca Mostallino. In doppio, Carlotta Lehner ed Elisa Idini hanno regolato 6-1, 6-2 Carla Margelli e Giulia Astero.

