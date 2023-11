È arrivata la prima vittoria. Il Quattro Mori Cagliari ha vinto a Budapest la seconda partita del secondo turno della Champions League femminile. Quella con il Budaorsi 2i Sport Club è una vittoria che se replicata a Cagliari potrebbe aprire le porte alla qualificazione ai quarti di finale. Le ragazze di Curcio hanno vinto 3-1 contro una squadra che ben conoscono, è la terza stagione consecutiva che le due formazioni si trovano di fronte. Nel maggio scorso l'ultima doppia sfida, quando il Quattro Mori vinse l’Europe Cup, prima squadra italiana.

La vittoria di domenica è giunta contro avversarie che stazionano tra le prime cento del ranking mondiale. Le ungheresi Dora Madarasz e Georgina Pota sono rispettivamente le numero 85 e 89 nel mondo, la svedese Christina Kallberg (la più giovane, 23 anni) è numero 90.

La prima partita è tra la Tania Plaian e Madarasz. La rumena (che si allena a Cagliari) vince in tre set con il medesimo punteggio, 11-9. Nel primo, avanti 10-7 è stata avvicinata, ma la rimonta sì è fermata. Nei successivi due sono serviti i decisivi allunghi finali. La russa Abraamian è al momento un valore aggiunto del Quattro Mori. La maggiore esperienza di Pota la mette in difficoltà solo nel primo set, perso 11-8. Poi la sua freschezza atletica fa il resto e vince al quarto. Contro Kallberg, Arianna Barani non trova le contromisure, perde 3-0 e la partita si allunga. Madarasz e Abraamian danno vita alla partita più emozionante, il batti e ribatti porta al quinto set, l’atleta russa annulla un match point e dal 4-5 sorpassa al 6-5 che chiude la serata.

© Riproduzione riservata