Un altro colpo sotto i tabelloni per la Virtus Cagliari. Per il prossimo campionato di A2 Femminile di basket, alla corte di coach Fabrizio Staico approda l'ala/pivot bosniaca Tea Peric, già vista in Italia con le canotte di Livorno, Bolzano e Vicenza tra le altre.

Venticinque anni, alta 186 centimetri, Peric è nata a Mostar e nel suo percorso ha avuto modo di misurarsi prima in patria, poi in Croazia, a Spalato. La sua prima avventura italiana arriva nel 2019 quando ottiene il trasferimento in Veneto per militare in A2 tra le fila della VelcoFin Vicenza. Una stagione importante che le consente di realizzare una media di 9,2 punti a partita, catturare 7,9 rimbalzi e piazzare 1,4 stoppate a gara. Dopo una parentesi in Germania con l’Hannover in A1, nel 2021 ritorna in Italia rinforzando le fila della Jolly Acli Livorno in A2, prima del passaggio, sempre in A2 con Bolzano. Lo scorso anno ha giocato nell’A1 Liga Women in Croazia indossando la maglia del ŽKK Ragusa Dubrovnik.

«Sono felice ed entusiasta di ritornare in Italia», afferma Peric, «sicuramente non vedo l’ora di iniziare la preparazione, lavorare con il gruppo e giocare in serie A2 con la Virtus. Non sono mai stata e Cagliari e neppure in Sardegna, ma una cosa è certa: voglio conoscere la vostra isola, che mi dicono sia meravigliosa e incontrare le mie nuove compagne di squadra, i dirigenti e soprattutto lo staff tecnico della società».

