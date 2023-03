Tecnica, determinazione e talento: tre atleti turritani della Quadrifoglio Volley di Porto Torres passano alla gloria. Si chiamano Fabio Manunta (opposto), Federico Di Lorenzo (palleggiatore/opposto), Lorenzo Schembri (schiacciatore) e, a soli 16 anni, sono stati convocati a Roma dalla rappresentativa regionale della Sardegna per partecipare al nuovo appuntamento con il “Club Italia Allargato” maschile della Federazione Italiana Pallavolo, il progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile.

A partire da domani, lunedì 20 marzo, presso il Centro di preparazione olimpica di Roma saranno protagonisti dell’ottavo raduno del progetto dedicato alle rappresentative dalla Sardegna e della Valle d’Aosta, che saranno guidate dal referente nazionale per l'attività connessa al Club Italia Allargato, Angiolino Frigoni, coadiuvato da altri tecnici nazionali, fino a domenica 26 marzo.

I giovani ragazzi convocati per lo stage, giovedì 23 marzo, parteciperanno anche al consueto appuntamento “Patrimonio in Comune”, progetto promosso dall’assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma, con l’obiettivo di far conoscere lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico della capitale. Un passo in avanti per i giovani talenti turritani che si apprestano ad affrontare una nuova avventura, un momento importante di formazione tecnica agonistica, trampolino di lancio per molte carriere di sportivi della pallavolo.

