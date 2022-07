Inaugurato dall'amministrazione comunale di Putifigari, in via Dessì, il nuovo campo di calcetto in erba sintetica dell'ultima generazione. Sono stati investiti 35 mila euro. Padrino di eccezione dell'inaugurazione Gianfranco Zola. L'ex calciatore di Cagliari, Torres, Parma, Napoli, Chelsea e nazionale Gianfranco Zola si è anche esibito in una partitella tra due formazioni di vecchie glorie locali, dimostrando ancora una volta la sua grande classe calcistica e disponibilità umana, firmando centinaia di autografi e rispondendo volentieri a tutte le domande dei suoi fan. Prima dell'esibizione un torneo di ragazzi. "Per noi si è trattato di un importante traguardo amministrativo - commenta il sindaco di Putifigari Giacomo Contini -. Un impianto sportivo in più per i nostri cittadini. Inoltre avere ospitato Gianfranco Zola come padrino della manifestazione è per tutta la comunità motivo di orgoglio. Zola è un uomo davvero umile e generoso. Un vero signore. Ce ne fossero tanti come lui nel mondo dello sport. Ci è sembrato doveroso quindi premiarlo con una targa ricordo"



