Dopo l’ufficializzazione del quadro delle squadre al via del prossimo torneo, la federbasket regionale, nelle scorse ore ha anche diramato il calendario provvisorio del torneo di Serie D regionale.

Girone Unico. Sul tavolo, inizialmente, erano diverse le ipotesi sulla composizione del torneo. Saranno 15 le compagini al via sul territorio regionale e si ipotizzava anche la possibilità di dividere le squadre in due gironi (Nord e Sud). La decisione definitiva, invece, è poi ricaduta su un campionato a girone unico regionale e 30 giornate da disputare.

Svolgimento. Saranno, dunque, tra andata e ritorno ben 30 partite. Dovesse esserci l’equilibrio della scorsa stagione sarebbe un torneo di grande indecisione. L’inizio è previsto per il primo di ottobre (da calendario tutte giocherebbero nella giornata di sabato), mentre la fine della regular season è fissata per il 13 maggio, con le sole pause in occasione delle festività natalizie (Natale e Capodanno) e pasquali.

L’esordio. Il quadro della prima giornata, con una sorta di “Open Day” ed un programma racchiuso interamente il primo di ottobre: Basket Assemini – Su Planu; Masters Sassari – San Sperate; Astro – San Salvatore; Santa Croce Olbia – Sennori; Coral 93 – Dinamo 2000; Scuola Basket Carbonia – Oristano Basket; Genneruxi – CMB Basket Alghero. Riposa Carloforte.

Mercato. Intanto le squadre continuano a completare i roster a loro disposizione. È il caso dell’Oristano Basket che ufficializza l’arrivo di Federico Pinna, play-guardia, classe ’93, ex Marrubiu, ma con grande esperienza nei tornei di serie D nel girone emiliano-romagnolo.

