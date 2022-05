Sono due i ragazzi sardi che hanno superato la selezione al primo raduno della rappresentativa nazionale dilettanti Under 16 che si è tenuta a Roma. Si tratta del portiere del Sant’Elena, Domiziano Tirelli e del difensore dell’Oliena, Giovanni Luppu che, accompagnati dal referente tecnico Regionale Sardegna, Luigi Baranta, hanno preso parte anche al secondo raduno al centro preparazione olimpica Tirrenia a Pisa. I ragazzi, provenienti da tutta Italia (rimasti ora in 33) sotto la visione del ct Albanese e del suo staff, si confronteranno tra allenamenti e amichevoli per un'ulteriore selezione in vista del torneo internazionale della Pace previsto a giugno in Umbria.

In questa stagione, Tirelli ha esordito in Eccellenza a gennaio scorso, ad appena 15 anni, con la maglia biancoverde. L’allenatore Cristian Dessì l’aveva schierato contro il Budoni. Nato a Cagliari il 2 novembre 2006, alto 1,88 metri, ha collezionato sei presenze nel massimo campionato regionale.

