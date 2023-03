Sono arrivate altre due vittorie nell'ultimo turno del campionato di C di pallanuoto per Promosport e Rari Nantes. Le due formazioni cagliaritane continuano l'ottimo avvio di stagione. Una partenza perfetta fino a questo momento per la Promosport, che con il 12-5 rifilato in trasferta al Nautilius Roma ha centrato il sesto successo in altrettante gare disputate. I cagliaritani sono primi con 18 punti, gli stessi del Cenumcelleae che però ha disputato una gara in più. La Rari Nantes segue con 9 punti in classifica, frutto di 3 vittorie consecutive nelle scorse tre uscite. L'ultima a Monterotondo con il 9-6 sulla Virtus Flaminio.

Derby. Sabato, presso la piscina Comunale di Cagliari, si affronteranno proprio Rari Nantes e Promosport per l'ottava giornata di campionato nel secondo derby stagionale tra formazioni isolane. Sempre sabato, tornerà in campo anche la Promogest, che osservava il turno di riposo. In trasferta contro la Sis Roma, i quartesi cercano la prima vittoria in campionato.

