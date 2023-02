Nessuno scossone nella settimana del campionato di Promozione regionale di basket. Infatti, le battistrada rimangono le stesse, sia nel girone Sud (Basket Iglesias e Jolly Dolianova) che al Nord (Demones Ozieri).

Girone Sud. “Siamo la coppia più bella del mondo”, sembrano voler dire Iglesias e Jolly al resto del girone. Da quando si sono incontrate in vetta alla classifica, infatti, non si sono più lasciate. Nello scorso weekend hanno entrambe vinto in trasferta: iglesienti (trascinati da un Trincas autore di 26 punti) sul campo del Serramanna, per 73-78, al termine di una sfida equilibrata, mentre il Jolly si impone a Terralba 59-67, grazie a un Toro da 19 punti a referto. Alle spalle prosegue il momento positivo dello Spirito Sportivo, vincente a Siliqua per 48-66, approfittando della buona vena di Pintus, autore di 13 punti. Vincono anche il Sinis, unica vittoria casalinga di giornata, contro il Genneruxi, per 57-50, e il Sinnai, in casa del Poetto (45-60), in una sfida importante in chiave playoff. Chiude il quadro la bella affermazione del Beta, sul campo del Basket Quartu, per 61-74, trascinata dai 27 punti di Frau, autore della migliore prestazione personale di giornata a referto.

Girone Nord. Continua a condurre la classifica la Demones Ozieri, grazie alla netta vittoria contro Arzachena, per 48-83. Ozieresi che soffrono poco, grazie anche all’apporto di Serra, autore di 25 punti. Alle spalle la Pallacanestro Nuoro rimane a soli due punti, superando il CMB Porto Torres per 64-54. Nuoresi che controllano l’inerzia della gara e hanno come grande protagonista di giornata Puddu, autore di 23 punti. Alle spalle colpo esterno dell’Aurea Sassari, con un Lusso da 29 punti personali, in casa della Ichnos Nuoro, per 60-76. Chiude il quadro la vittoria del Sant’Orsola, la terza stagionale, contro il Nulvi, terzo in classifica con il punteggio di 70-61.

