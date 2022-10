Vola il Villasimius nel girone A della Promozione: la squadra di Antonio Prastaro ha travolto per 4-0 il Villamassargia e allunga in classifica a punteggio punti dopo tre gare. Pari con risultato ad occhiali fra Atletico Cagliari e Cortoghiana, e fra Cus e Asseminese.

Pareggio (2-2) anche fra Gonnosfanadiga e Selargius e 1-1 fra Orrolese e Guspini. Vittoria esterna per 4-2 della Verde isola di Carloforte sul Palma. Nel girone B resta a punteggio pieno l'Arborea, vittoriosa per 2-0 a Fonni. Insegue il Posada (7 punti) che ha piegato la Paulese per 4-2. Poi, Abbasanta-Siniscola 1-1, Tonara-Terralna 1-3, Idolo-Santa giusta 1-1, Barisardo-Bittese 2-2, Bono-Tortolì 2-3.

Nel girone C, prime con nove punti Usinese e Porto Torres. L'Usinese ha piegato l'Ozierese per 3-0, il Porto Torres ha vinto per 1-0 sul Thiesi. Poi, Buddusò-Bonorva 0-4, Lanteri-Macomerese 1-3, Tempio-Oschirese 5-1, Sennori-Cohinas 2-0, Stintino-Luogosanto 5-2.

