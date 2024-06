Appena arrivato in Promozione, il Buddusò inizia la programmazione per la prossima stagione. Stefano Chiavacci è stato rieletto presidente della società. Confermati Gianpiero Uleri come vicepresidente e Antonio Satta come segretario. Il ruolo di cassiere verrà ricoperto da Francesco Fumu. I consiglieri sono: Giuseppe Calvia, Giuseppe Canu, Barore Canu, Pinuccio Catta, Francesco Fumu, Silvano Marrone, Lello Sotgiu e Giampaolo Taras.

Nelle prossime settimane l’assemblea continuerà a rimanere aperta alla partecipazione di chi ha a cuore la gestione di questa società. Il consiglio ha espresso voto unanime sulla gestione tecnica della scorsa stagione giocata e vinta in Prima categoria, confermando Ferruccio Terrosu sulla panchina biancoceleste: si inizia così a porre le basi della nuova stagione di Promozione.

