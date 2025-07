Il destino della Costa Orientale Sarda lo si conoscerà solo a fine mese. La compagine sarrabese-ogliastrina è in lizza per un possibile ripescaggio in Serie D. La prossima settimana è in programma la riunione dei presidenti dei Comitati regionali, alla quale parteciperà anche Gianni Cadoni in rappresentanza della Figc sarda. Il clima è di cauto ottimismo, anche perché la Cos risulterebbe attualmente al terzo posto nella graduatoria riservata ai ripescaggi.

La Serie D, come annunciato dal coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, tornerà a contare 162 squadre suddivise in 9 gironi da 18. I ripescaggi in Serie C di Ravenna e Pro Patria, ufficializzati dal Consiglio Federale, insieme alla mancata iscrizione del Vastogirardi e alle iscrizioni non regolarizzate di Avezzano, Castelnuovo Vomano e Matera, hanno liberato tre posti.

Secondo le classifiche non ufficiali, stilate comunque da esperti del settore, questi dovrebbero essere occupati da Follonica Gavorrano, Montespaccato e dalla stessa Costa Orientale Sarda.

