Un ritorno per rinforzare il reparto avanzato del Terralba Calcio, che nella prossima stagione prenderà parte al torneo di Promozione. È quello di Andrea Sanna, classe ’83, bomber di esperienza che ha concluso la scorsa stagione con la maglia del Monastir, contribuendo alla promozione in serie D della formazione allenata da Marcello Angheleddu con 11 reti messe a segno, a partire dal mese di novembre. Un ritorno, dunque, quello di Sanna, che aveva già iniziato la scorsa annata con la maglia terralbese, prima dell’avventura a Monastir. Una carriera di altissimo livello quella della punta oristanese, che ha totalizzato circa 200 presenze fra Serie C e D, vincendo ben 7 campionati. Oltre ai playoff per la serie D vinti con il Monastir, vanta anche un altro torneo di serie D con l’Arzachena (2017); in Eccellenza successi con Porto Torres (2010), Torres (2012), in Toscana con il Badesse (2020), la Promozione col Terralba (2007) e la Tharros (2022). È anche stato due volte capocannoniere: nel 2017 con 20 gol in serie D con la maglia dell’Arzachena e nel 2023 segnando 25 reti in Eccellenza con la Tharros.

È il secondo innesto nella squadra che sarà allenata dal confermato Daniele Porcu, dopo l’annuncio delle scorse settimane dell’acquisto del portiere Lorenzo Manzato, dalla Tharros. Nelle scorse settimane, inoltre, il Terralba aveva confermato Luca e Andrea Orrù, Alessandro Lasi, Manuel Uliana, Sebastian La Macchia, Manuele Porru, Maximiliano Ciarniello, Claudio Corda, Ivan Frongia, Alberto Atzori e Nicolas Pitzalis.

