Il Latte Dolce ingaggia il portiere Alessio Salvato, 24 anni, protagonista con la Torres nel ritorno in Serie C della stagione 2021-2022. Salvato ha notevole esperienza in Serie D: 167 presenze e 56 gare senza subire gol. Ottimo pararigori – ben 13 le parate decisive in meno di sei stagioni, di cui quattro nella sola scorsa annata – Salvato si è anche tolto la soddisfazione di servire un assist, a conferma delle sue qualità.

Oltre alla promozione con la Torres, l'estremo difensore vanta anche quella col Monterosi. Dopo Sassari ha indossato le maglie di Albenga e Magenta.

Nel frattempo la società biancoceleste ha confermato altri due giocatori: l'attaccante Nicola Muscas, 20 anni, e il compagno di reparto, Fabio Ruggiu di un anno più giovane.

© Riproduzione riservata