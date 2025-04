Col Lanusei e il Buddusò già promossi in Eccellenza, si gioca alle 16 del sabato di Pasqua la penultima giornata del campionato di Promozione. Tante le gare importanti per la conquista della salvezza e un posto nei playoff che possono portare all'Eccellenza.

Fra le gare più attese del Girone A, Atletico Cagliari-Sant'Elena. Al campo “Piero Polese” di Cagliari, il Cus Cagliari ospita la Villacidrese. Attesa anche per Guspini-Terralba, Pirri-Selargius in un match tra due squadre a caccia di punti per la matematica salvezza. A Carbonia si gioca Uta-Villamassargia. A Orroli, in scena lo scontro diretto tra l’Orrolese e l’Idolo. Il Masainas in condizioni disperate riceve il Castiadas. Chiudono Lanusei-Tharros e Arborea-Tortolì.

Nel Girone B di Promozione è bagarre per le due posizioni playoff. L'Usinese riceve l’Atletico Bono. Il Coghinas gioca a Tonara impegnato nella corsa salvezza. Attesa anche per Luogosanto-Abbasanta, Macomerese-Bonorva e Buddusò-Tuttavista Galtellì. Sulla carta il Luogosanto non dovrebbe farsi sfuggire l’intera posta con l’Abbasanta.

