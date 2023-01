Nuovo tentativo di fuga nel campionato regionale di Promozione, girone Sud. Il Basket Iglesias, infatti, vince lo scontro diretto contro il Jolly Dolianova e torna in vetta solitaria. Al Nord prosegue la marcia spedita della Demones Ozieri.

Sud. La compagine allenata da Paolo Massidda si impone contro la diretta avversaria per 68-63. Partita combattuta ed equilibrata, decisa dal maggior cinismo dei padroni di casa nei momenti importanti. Alla compagine ospite non basta aver il miglior marcatore della gara, Toro, con 19 punti. Alle spalle, vincono Sinis e Spirito Sportivo, terze in graduatoria. I cabraresi battono il Sinnai per 61-56, mentre quella cagliaritana si impone contro il Condor Monserrato per 58-34. Vittoria di misura del Poetto, contro il Serramanna per 67-63, grazie anche alla buona vena realizzativa di Pisu, autore di 21 punti personali. Terzo successo stagionale, inoltre, per Saab Terralba, per 73-69 contro il Basket Quartu, e della Madas Siliqua, per 55-47 contro il Panda Monserrato.

Nord. L’imbattibilità della Demones Ozieri prosegue, stavolta con la vittoria sul Sant’Orsola per 79-54. Ozieresi che attuano il break decisivo nel terzo quarto, dal 30 pari del 20’ al 54-38 del 30’. Ultima frazione di controllo. Demones trascinata, per l’occasione, dai 29 punti di Serra. Convincente vittoria anche di Nuoro, che supera con il punteggio di 52-38 l’Arzachena e incassa, grazie anche ai 19 punti di Bassanello, la settima vittoria stagionale. Netta vittoria casalinga del CMB Porto Torres, contro la 80&Co. Basket (73-44). Chiude la vittoria esterna del Nulvi, sul parquet dell’Aurea Sassari, per 57-78.

