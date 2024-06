Per il terzo anno di fila Paolo Busanca sarà alla guida del Calcio Pirri (Promozione). Sicuramente un lusso per la categoria. Il tecnico cagliaritano per tanti anni è stato al timone dell’Atletico dei fratelli Orrù, sfiorando anche i playoff per la Serie C. Nell’estate del 2008 ha ottenuto il patentino di Seconda categoria a Coverciano. La sua carriera da allenatore è iniziata dieci anni prima, col Mandas nella stagione 1997/98. Al secondo anno con i bianconeri ha vinto il campionato di Promozione. Quindi il passaggio al Fonni. Seguono quattro anni alla Monreale col successo nel 2001/2002 sempre in Promozione. Dal 2004 al 2007 ha allenato in serie D l’Atletico sfiorando, come detto, nella stagione 2005/06, i play off. Poi ancora Atletico in Eccellenza, Samassi, Sanluri, La Palma. È stato anche selezionatore della rappresentativa Juniores regionale.

Col Pirri all’esordio, due anni fa, ha ottenuto la vittoria del campionato di Prima categoria e nella stagione appena conclusa ha sfiorato l’impresa mancando per un soffio gli spareggi promozione. La società e il direttore sportivo Stefano Siddi hanno subito blindato il tecnico. Una garanzia. «Sono rimasto molto volentieri», esordisce Busanca. «Mi trovo benissimo. Vogliamo continuare a gettare le basi per poter crescere ancora. L’ultima stagione? È mancata la ciliegina sulla torta. Ma resta un campionato straordinario al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Da matricola puntavamo semplicemente a confermare la categoria. Invece, ci siamo trovati a lottare per le parti alte della classifica e per pochissimo non abbiamo raggiunto il treno dei playoff. Abbiamo perso qualche punticino ma non possiamo lamentarci». Il vice di Busanca sarà ancora Marco Cogotti. «Un’ottima persona ed un ottimo tecnico. Il giusto compagno d’avventura».

L’obiettivo per la prossima stagione? «Non stravolgeremo l’organico che ha fatto davvero bene. Ci saranno alcuni inserimenti mirati ma senza stravolgere una rosa che ritengo già valida. L’Eccellenza? Non ci poniamo limiti. Il prossimo torneo di Promozione sarà difficile. Ci sono squadre come Villacidrese, Sant’Elena, Terralba e Tharros per citarne qualcuna».

Busanca ha lanciato tantissimi giovani nati nel 2006, 2007 e 2008. L’attaccante Tommaso Manconi è stato convocato nella rappresentativa Nazionale LND Under 16 dal tecnico Gabriele Peccati. Tommaso Catta e Matteo Civile nella rappresentativa Allievi sarda da mister Davide Canosa. «Contiamo 500 tesserati. Un settore giovanile florido. È questa la politica societaria», chiude. «Far crescere i ragazzi per garantire un futuro».

