Si gioca in turno infrasettimanale la terza giornata del campionato di Promozione. Oggi, a partire dalle 16, in campo diciotto partite con la classifica che è nel frattempo cambiata per due vittorie a tavolino risalenti ai match d’esordio.

Girone A. Quattro partite alle 16: Atletico Masainas-Arborea, Sant'Elena-Castiadas, il derby oristanese Terralba-Tharros e Uta-Guspini. Alle 16.30 l'unica capolista, l'Atletico Cagliari di Tonio Madau che dopo le prime due vittorie fa visita al Selargius nella sfida principale di giornata. Completano alle 17 altri due derby, quello di Sa Duchessa CUS Cagliari-Pirri e quello ogliastrino ad Arzana Idolo-Lanusei, Tortolì-Orrolese e Villacidrese-Villamassargia, con i padroni di casa che puntano a riscattare la pesante sconfitta con l'Arborea (5-2).

Girone B. Apre il programma Tuttavista Galtellì-Siniscola, l'unica alle 16. Mezz'ora dopo Macomerese-Castelsardo, con gli ospiti saliti a punteggio pieno per aver vinto a tavolino, e Lanteri Sassari-Luogosanto. Alle 17 Atletico Bono-Tonara, alle 18 Buddusò-Usinese, Coghinas-Arzachena e Ovodda-Abbasanta, alle 18.30 Bonorva-Bosa (su un campo, il Chessa, dove gli ospiti hanno giocato più volte negli anni scorsi gare casalinghe) e alle 19 conclude Sennori-Stintino.

Giudice Sportivo. Dei tre ricorsi della scorsa settimana riguardanti la prima giornata due accolti e uno no. Vincono 3-0 a tavolino Castelsardo e Idolo: i primi avevano perso 3-1 a Bonorva, che però aveva schierato Juan Pablo Gutiérrez da squalificato (peraltro autore di una doppietta), i secondi 0-2 in casa col Guspini che aveva in campo Michele Medda, a sua volta con una sanzione risalente alla scorsa stagione. I due giocatori hanno ricevuto un'ulteriore gara di squalifica, non potranno quindi giocare oggi.

Rigettato invece il ricorso presentato dal Luogosanto, per la partita persa 3-0 contro il Coghinas: segnalava come gli avversari avessero schierato più di due extracomunitari, ma invece la distinta era in regola. Pesante squalifica per Giampaolo Sirigu dell'Arzachena, cinque giornate: nel match col Coghinas ha rifilato un calcio e due schiaffi a palla lontana a un avversario.

