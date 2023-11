Un duello che sembra proseguire tutta la stagione. È quello fra Castiadas e Monastir, nel Girone A di Promozione, che nell'ultimo weekend ha visto un nuovo cambio al vertice. I sarrabesi hanno dato lo scatto nell'anticipo di sabato: 0-1 a Guspini, gol dell'ex Guglielmo Falciani a ribadire in rete un rigore che il portiere di casa gli aveva parato. I biancoblù non hanno risposto, ieri a Mulinu Becciu a porte chiuse sul campo del Pirri. La squadra di Paolo Busanca è andata avanti 2-0 con una doppietta di Antonello Licciardò, facendosi raggiungere sul finire del primo tempo dall'uno-due firmato Ragatzu-Masia ma reggendo nella ripresa e chiudendo in superiorità numerica per l'espulsione di Gianmarco Paulis. Ora la classifica dice Castiadas 19 e Monastir 18, nel prossimo turno la capolista riceve l'Arborea dell'ex Virgilio Perra (sesto dopo il 2-0 al Lanusei) e la prima inseguitrice ospita l'Idolo (quartultimo e reduce dallo 0-3 interno col Selargius con tanti assenti). Al terzo posto c’è ora il CUS Cagliari, a -3 dalla vetta, dopo aver battuto il Gonnos 1-0. Bene anche Arbus (0-1 all'Atletico Cagliari), Gialeto (3-2 al Villamassargia) e Orrolese (1-0 al Tortolì), 0-0 fra Terralba Francesco Bellu e Verde Isola.

Girone B. Vincono tutte le prime: il Sennori capolista si conferma contro il Tuttavista (3-2), la Lanteri Sassari passa 1-3 a Ovodda e resta a -1. Al terzo posto una coppia a -2, quella formata dalla Nuorese (0-1 sul Coghinas) e Usinese (1-4 a Posada). Nell’anticipo di sabato invece l’Alghero ha trovato i tre punti in casa del Porto Torres (1-2) ed è ora in quinta posizione, davanti al Bonorva che ottiene la prima vittoria con Celestino Ciarolu in panchina (1-0 al Siniscola). In coda finisce 0-0 lo scontro fra le ultime due Abbasanta e Fonni, successi anche per Luogosanto e Macomerese rispettivamente con Stintino e Santa Giusta.

Coppa Italia. Otto squadre di Promozione saranno impegnate mercoledì nell'andata dei quarti di finale (ore 15). Santa Giusta-Arborea e Lanteri Sassari-Usinese sono praticamente due derby, il Tortolì riceve il Siniscola al Fra Locci. Per il Monastir sfida interna con la Verde Isola.

