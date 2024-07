In casa Tharros prosegue il lavoro di costruzione della nuova squadra in vista della prossima stagione di Promozione.

Dopo gli annunci sulla permanenza in biancorosso di capitan Fabio Boi e Gabriel Perilli, arrivano anche le conferme di Felipe Silvia e Federico Ferrari. Silva, centrocampista classe ’92, e Ferrari, attaccante di due anni più grande, sono arrivati a Oristano dal Bonorva a metà della scorsa stagione. Nelle ultime ore, inoltre, la società biancorossa ha annunciato anche l’arrivo di alcuni nuovi giocatori che saranno a disposizione di mister Antonio Lai. In porta ci sarà Simone D’Abrosca, classe 2005, reduce dalle esperienze con United Riccione (Serie D), Tempio e Ghilarza, in Eccellenza. Nella linea mediana, invece, arrivano Nicola Orrù (classe 2005, ex Ghilarza) e Daniele Piras (2007, dall’Oristano Calcio). Nel reparto degli esterni ecco Fabio Iervolino (2007) nella scorsa stagione ad Arborea, in Promozione, e Filippo Orrù (2005), dal Ghilarza, con la quale ha esordito in Eccellenza.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità.

