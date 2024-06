Sarà ancora Nicola Battolu l’allenatore dell’Arborea nel prossimo campionato di Promozione. La conferma, da parte della società presieduta da Franco Atzeni, è arrivata nella serata di ieri. «Proprio nelle ultime ore – conclude il presidente – abbiamo confermato Battolu, che proseguirà così il lavoro. Puntiamo a fare un buon campionato, raggiungendo la salvezza il prima possibile».

Battolu era subentrato a Virgilio Perra sulla panchina dei “canarini” a metà dicembre del 2023, alla vigilia del derby in casa contro il Terralba F. Bellu (perso 0-1). Con lui alla guida, l’Arborea ha ottenuto la salvezza nel girone A del torneo, grazie al pareggio per 3-3 nell’ultima giornata in casa del Calcio Pirri. P

rima dell’esperienza con la prima squadra, invece, gli era stata affidata la formazione Juniores Regionali Under 19. Nelle prossime settimane comincerà anche la costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione.

