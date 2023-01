È il girone Sud a regalare la prima sorpresa del 2023 del campionato di Promozione regionale di basket. Perde, infatti, la capolista Basket Iglesias. Al Nord, invece, la Demones Ozieri mantiene l’imbattibilità dopo la vittoria nello scontro diretto contro Nuoro.

Sud. La compagine allenata da Paolo Massidda cade sul parquet del Sinis per 63-62. Contesa che gli ospiti cercano di portare dalla loro parte nei primi minuti (11-16 al 10’). Prima dell’intervallo, però, la compagine cabrarese trova soluzioni più efficaci in attacco ed effettua il sorpasso (36-31 al 20’). Al rientro dal riposo lungo ulteriore allungo (49-39 al 30’), prima del tentativo finale di recupero di Iglesias, culminato però con il 63-62 finale. Agli iglesienti rimane la soddisfazione del miglior realizzatore, Pitzalis con 19 punti. Iglesias raggiunta in vetta dal Jolly Dolianova, nettamente vittorioso in casa del Serramanna per 44-72. Compagine ospite che registra anche il miglior realizzatore, Di Pasquale con 14 punti. Colpo esterno dello Spirito Sportivo, sul campo del Poetto, al quale non basta un Farci da 22 punti personali, per 61-64. Bella vittoria anche del Panda (con un Tosadori da 27 punti), con il Beta per 69-63, e del Genneruxi contro il Basket Quartu (80-75). Chiudono il quadro delle gare le nette vittorie di Condor Monserrato (71-43 al Terralba) e Sinnai (74-46 sulla Madas Siliqua).

Nord. Il big match di giornata vede la vittoria della Demones sul campo dei Nuoro, per 49-62. Partita nel quale la compagine ospite comanda nel punteggio, seppur con un margine al di sotto della doppia cifra. All’intervallo gli uomini allenati da Giangiorgio Cadoni sono sul +3 (28-31). Nel terzo quarto ulteriore allungo (38-45 al 30’), fino al +13 finale. Ai nuoresi non basta un Bassanello da 23 punti personali. Colpi esterni anche nelle altre due sfide in programma. Il Nulvi si impone in casa dell’Arzachena per 48-68, mentre il S. Orsola fa sua la sfida sul parquet dell’Ichnos Nuoro (58-65 il finale).

