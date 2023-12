Stavolta in Promozione arrivano conferme in vetta. Monastir e Nuorese si impongono e rimangono le uniche due di tutti i gironi ancora imbattute.

Girone A. Un gol di Alessio D'Agostino dà al Monastir il fondamentale successo a Lanusei per confermarsi in testa al Girone A di Promozione. I biancoblù, chiudendo in dieci per l’espulsione di Alessandro Masia (più quella di Tomaso Arzu dalla panchina) e facendosi parare nel recupero un rigore dell’ex Gianmarco Paulis, trovano tre punti per mantenere il +2 sul Castiadas, che batte 2-1 l'Atletico Cagliari di Bebo Antinori. I sarrabesi, che si sono rinforzati con Marco Sanna, restano in scia e le due di testa iniziano a staccarsi dalle altre, perché pareggiano le inseguitrici Pirri (0-0 ad Arbus sabato) e CUS Cagliari (1-1 a Tortolì). Il Guspini vince 2-1 al 99' sull'Orrolese, il Terralba si aggiudica per 0-1 il derby contro l'Arborea che venerdì a sorpresa ha esonerato l'allenatore Virgilio Perra e il Selargius supera 3-1 il Villamassargia allontanandosi dalla zona calda. In coda ancora rinviata la prima vittoria del Gonnosfanadiga, raggiunto sull’1-1 dalla Gialeto, e l’Idolo si aggiudica lo scontro salvezza a Sant’Antioco sulla Verde Isola ora allenata da Pasquale Lazzaro (2-3).

Girone B. Una tripletta del giovane Andrea Piredda permette alla Nuorese di liquidare il Santa Giusta per 3-1. I verdazzurri si confermano in testa a +1 sull'Usinese, che batte 3-0 il Luogosanto e non molla. Al terzo posto sale l'Alghero, 3-1 in rimonta dopo il gol a freddo del Posada. Stavolta non segna Giuseppe Meloni, entrato solo negli ultimi cinque minuti. Da registrare la prima vittoria dell'Abbasanta ultimo, 2-0 al Bonorva, e il rinvio di Fonni-Stintino sabato per una particolarità: non si sono presentati gli arbitri, complice un contrattempo. Turno di sole vittorie casalinghe, otto su otto: 3-0 in Siniscola-Sennori e Tuttavista Galtellì-Lanteri Sassari, 2-1 in Macomerese-Ovodda (agli ospiti non basta un nuovo gol di Filippo Littarru, preso a dicembre dal Sant’Elena in Eccellenza) e Porto Torres-Coghinas.

© Riproduzione riservata