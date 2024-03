La Promozione, a differenza dell'Eccellenza, non si fermerà nel prossimo weekend per il Torneo delle Regioni ma giocherà regolarmente senza i ragazzi eventualmente convocati. Nell'ultimo conferme in testa alla classifica.

Girone A. Monastir ormai senza più rivali: ancora un poker, 4-0 al Pirri sabato, e +16 sul Castiadas sconfitto in contemporanea 1-2 dal Guspini. La marcia degli uomini di Marcello Angheleddu prosegue senza sosta: 19 vittorie e 6 pareggi in 25 giornate, 67 gol segnati di cui 28 del capocannoniere Mauro Ragatzu (altra doppietta), spettacolare la giocata per il poker di Simone Pinna che si libera di due avversari col tacco prima di calciare a rete. Terzo ora c'è il Tortolì, 3-2 nello scontro diretto all'Orrolese in un turno dove perde anche il CUS Cagliari (2-1 col Gonnos, che non aveva mai vinto). Sono ben sette le squadre in lotta per l'ultimo posto playoff: Tortolì 40, CUS 39, Pirri, Terralba (0-2 a Sant'Antioco sulla Verde Isola) e Orrolese 37, Idolo (2-2 allo scadere a Selargius) e Guspini 36. L'Arborea dilaga 1-5 a Lanusei e aggancia gli ogliastrini, lo scontro salvezza di Arbus va all'Atletico Cagliari per 0-2 e ora è terzultima la Gialeto battuta 1-0 a Villamassargia.

Girone B. Triplo 1-0 che conferma le posizioni in testa: Nuorese 55, Usinese 53, Alghero 52, con la Macomerese quarta a 5-0 dopo il 3-1 sul Santa Giusta. Nell'anticipo di sabato aprono i giallorossi, superando il Porto Torres per l'aggancio in testa per una notte. Poi ieri la replica: i verdazzurri trovano il gol partita al 92' con Emile Ngoy per piegare il Coghinas, la vice capolista supera con identico risultato il Posada. Sempre sabato, la vittoria dell'Abbasanta 2-3 al Fonni porta entrambe le squadre ultime a 20 punti, col Porto Torres a +1. Nelle altre partite bei successi per Lanteri Sassari e Tuttavista Galtellì (3-0 a Ovodda e Sennori), 1-2 del Luogosanto a Stintino e 1-1 in Siniscola-Bonorva, unico pareggio del weekend.

