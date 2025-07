Mentre il web pullula di comunicati di questo o quel club, che annunciano l’invio della documentazione necessaria per richiedere l’ammissione alla prossima A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia va verso la rinuncia. Nel silenzio più assoluto.

Per la prima volta, dopo undici stagioni consecutive, la società gallurese non parteciperà al campionato cadetto. Né ad altro torneo: pare, infatti, che i dirigenti intendano ripartire dal settore giovanile. Domani a mezzogiorno scadrà il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla A2, dopodiché l’Hermaea, stando ai rumors, affiderà a un comunicato ufficiale le ragioni della drastica quanto triste decisione, legata, da quanto si è appreso, a difficoltà di natura economico-finanziaria.

Entro il 14 luglio il Consiglio d’amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile trasmetterà al Consiglio federale Fipav il verbale della Commissione ammissioni ai campionati contenente l’elenco delle società con i requisiti per partecipare al torneo. E l’Hermaea, che aveva chiuso la scorsa stagione col record di punti assoluti della sua storia in cadetteria (41) e il primato della Pool Salvezza, non ci sarà. Nell’indifferenza più totale della città di Olbia, che pure l’Hermaea ha rappresentato a lungo in giro per l’Italia centrando traguardi importanti come i playoff per la A1.

