Proseguono i movimenti e le novità nelle compagini calcistiche della provincia di Oristano che prenderanno parte al prossimo campionato di Prima Categoria. A partire dall’Atletico San Marco Cabras che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Favalessa, difensore di fascia ex C.R. Arborea. È il terzo acquisto della compagine lagunare, dopo Fabio Chergia, difensore ex Ghilarza, e Alex Pistis, attaccante in arrivo dal Samugheo. Novità anche in casa Sanverese che, dopo l’arrivo di Simone Manca come nuovo allenatore, annuncia l’innesto di Matteo Uras in attacco. Uras, nel corso della sua carriera, ha vestito, inoltre, le maglie di Samugheo, Atletico Cabras e Ghilarza. Ufficiale anche il ritorno di Alberto Pili. Infine, proseguono le conferme nelle fila dell’Abbasanta. Nella prossima stagione, infatti, il nuovo tecnico Massimiliano Pinna, potrà ancora contare sul giovane Gabriele Contu, su Alessio Corda (15sima stagione in maglia rossonera), Salvatore Porcu (13sima stagione) e Matteo Salaris (all’undicesimo anno con l’Abbasanta).

